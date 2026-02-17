×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik polislerinin görüntüsünü yayınlayan sürücü gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Polisi#Şanlıurfa#Otobüs Şoförü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 17:24

Şanlıurfa'da işlem yapan kadın polisleri cep telefonu ile çekip, hakaret ettiği iddia edilen otobüs şoförü M.A.S., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Denetim yapan trafik ekipleri, bir özel halk otobüsünü durdurarak tespit edilen ihlal nedeniyle aracı bağlamak istedi. İşlem sırasında olay yerine gelen başka bir özel halk otobüsü sürücüsü M.A.S., kadın polisleri cep telefonu ile kaydetmeye başladı. İddiaya göre; görevli memurlara hakaret eden ve aracın bağlanmasına engel olmaya çalışan M.A.S., kaydettiği görüntüleri yerel haber kaynakları ve sanal medya platformlarında paylaştı.

Trafik polislerinin görüntüsünü yayınlayan sürücü gözaltına alındı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Şubat 2026 günü saat 14.55 sıralarında Cengiz Topel Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde resmi trafik ekibinin bir özel halk otobüsü sürücüsüne idari yaptırım uyguladığı ve aracı bağlama işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S. isimli kişinin cep telefonu ile kamera kaydı yapmaya başladığı, görevli kadın memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, kayıt altına aldığı görüntüleri yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı tespit edilmiştir. Şüpheli kişi 'Görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engine tehdit davasında karar'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engin'e 'tehdit' davasında kararHaberi görüntüle

Trafik polislerinin görüntüsünü yayınlayan sürücü gözaltına alındı

'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA'

Öte yandan sanal medyaya yansıyan görüntülerde, sürücü ile kadın trafik polisi arasında tartışma yaşandığı görüldü. Görüntülerde; sürücünün, "Trafik memuru şef, beni tehdit ediyor. Diyor ki paylaşım yaparsanız, seni mahkemeye vereceğim. Elinden geleni ardına koyma, benim arkamda devlet var. Sen beni tehdit edemezsin. Benim şehrimde beni tehdit edemezsin" dediği duyuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Polisi#Şanlıurfa#Otobüs Şoförü

BAKMADAN GEÇME!