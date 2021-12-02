‘Kadın temsili’ için atıştılar

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Tartışma Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

“Selin Sayek Böke (CHP İzmir): Bir toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınların siyasette de temsilin yarısını oluşturmasına ‘evet’ mi diyeceksiniz yoksa ‘hayır’ mı diyeceksiniz? Kadınların ve erkeklerin seçim listelerinde yüzde 50 temsilini önerdiğimiz bu teklifin kendisi bizim yanıtımızı ortaya koyuyor.

Zülfü Demirbağ (AK Parti Elazığ): Bir CHP’ye bak, bir de AK Parti’ye bak.

Yelda Erol Gökcan (AK Parti Muğla): CHP’de kaç kadın milletvekili var?

YÜZDE 11 KADIN TEMSİLİNİZ

Öznur Çalık (AK Parti Malatya): Sadece yüzde 11’le kadın temsiliniz var. Sadece 16 kadın milletvekiliniz var.

Böke: 400’e yakın kadın örgütünün görüşleridir bu tekliftekiler, 42 milyon kadının sesidir.

Hasan Çilez (AK Parti Amasya): Çok samimiyetsiz bir teklif Selin Hanım. Kadınlar siyasetin ayak oyununa alet ediliyor.

Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): Ya, bir kere sana ne ya.

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Çilez: Bir grup başkanvekiliniz yok.

Mustafa Elitaş (AK Parti Grup Başkanvekili): Şurada çok güzel bir tablo görüyorum: Dört hanımefendi CHP’nin en ön sıralarına oturmuş, üç de HDP’nin sıralarında hanımefendi var. Bu kanun teklifini verenlerin, grup başkanvekillerinin en az birinin hanımefendi olmasını arzu ederdik. 19 yıldır parlamentodayım, CHP’den bugüne kadar bir kadın grup başkanvekili görev aldı, onu da ihraç ettiniz.

Serpil Pekgözegü (HDP İzmir): Siz kadın mısınız ki konuşuyorsunuz kadınlar adına?

Elitaş: Bugünün anlam ve önemini ifade etmek için sadece hanımefendileri buraya dizerek ortaya koyuyorsunuz.

Dirayet Taşdemir (HDP Ağrı): Bir kadın milletvekili konuşsun.

EVET YOK, ÜZÜLÜYORUZ

Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Biz son yapılan genel seçimlerde AK Parti’nin şu anki sandalye sayısı kadar milletvekili çıkarsaydık bizim kadın milletvekili sayımız 50’yi aşıyordu. Evet, bizim bir kadın grup başkanvekilimiz yok, bundan da üzülüyoruz. Bugün özel bir gün, farkındalık olsun diye kadın milletvekillerimiz önde oturuyorlar ama sen bir kadın grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun, bu ayıp da sana yeter.