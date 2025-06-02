Kadın sürücüye saldırdı

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İstanbul Maltepe Sahil Yolu’nda geçen perşembe günü 18.00 sıralarında çocuklarıyla birlikte trafikte seyir halinde olan kadın sürücü, sola dönüş için ayrılan şeridin dışında beklediği sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen otomobil sürücüsü, bağırarak kadın sürücünün aracına doğru yürüdü.

PANİK YAŞADI

2 çocuğuyla panik yaşayan kadın, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki telefonu alarak kadın sürücünün hatasını anlatan saldırgan sürücü, bir süre sonra telefonu aracın içine fırlatarak kendi otomobiline döndü. Polis, kadın sürücünün şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.