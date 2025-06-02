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Kadın sürücüye saldırdı

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#İstanbul#Maltepe#Yol Verme Tartışması
Kadın sürücüye saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

İstanbul Maltepe’de trafikte yol verme tartışması, çocuklarıyla birlikte araçta olan kadın sürücü için korku dolu anlara dönüştü. Kadın sürücü, tartıştığı kişinin aracından inip bağırarak kendisine doğru yürümesini cep telefonuyla görüntüledi.

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İstanbul Maltepe Sahil Yolu’nda geçen perşembe günü 18.00 sıralarında çocuklarıyla birlikte trafikte seyir halinde olan kadın sürücü, sola dönüş için ayrılan şeridin dışında beklediği sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen otomobil sürücüsü, bağırarak kadın sürücünün aracına doğru yürüdü.

PANİK YAŞADI

2 çocuğuyla panik yaşayan kadın, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki telefonu alarak kadın sürücünün hatasını anlatan saldırgan sürücü, bir süre sonra telefonu aracın içine fırlatarak kendi otomobiline döndü. Polis, kadın sürücünün şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#İstanbul#Maltepe#Yol Verme Tartışması

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