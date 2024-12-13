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Kadın sürücünün önünü kesip aracın aynasını kırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

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#Şiddet#Trafik Kavgası#Kavga
Kadın sürücünün önünü kesip aracın aynasını kırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:15

Bursa'da seyir halindeyken tartıştığı kadın sürücünün önünü kesen gözü dönmüş adam, aracın aynasını da kırarak tehdit etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hakkında açılan davada ilk duruşma için 9 ay sonrasına gün verildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Duruma sinirlenen erkek sürücü, kadın sürücünün aracının önünü keserek aynasını kırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kadın sürücü şahıstan şikayetçi oldu.

Kadın sürücünün önünü kesip aracın aynasını kırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Öte yandan kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Bursa 36.Asliye Mahkemesi'nde mala zarar verme, kadına karşı basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan davanın ilk duruşmasının 9 ay sonraya verildiği yargılamanın 19 Haziran 2025'te yapılacağı öğrenildi.

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Kadın sürücünün önünü kesip aracın aynasını kırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

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#Şiddet#Trafik Kavgası#Kavga

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