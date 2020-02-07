Kadın sürücü su kanalitlerine çarpıp yaralandı

Kaza İznik-Adapazarı kara yolunda meydana geldi. Sakarya istikametinden gelmekte olan 81 AAS 376 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ç. (34), Çiçekli köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın hakimiyetini kaybeden G.Ç, yoldan çıkarak DSİ su kanalitlerine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahale ettiği yaralı kadın sürücü olay yerine çağrılan 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.