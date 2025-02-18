×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bankacı maganda kadın sürücüye kâbusu yaşattı! Önünü kesip tehditler savurdu, aracını defalarca yumrukladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik Magandası#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:50

Başakşehir’de otomobiliyle ilerleyen Benazir S.D. (28) yol vermediği için selektör yaptığı Serkan Z. (39) tarafından trafikte saldırıya uğradı. Kadının aracına yumruk ve tekmeyle saldıran Serkan Z. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı.

Bankacı maganda kadın sürücüye kâbusu yaşattı Önünü kesip tehditler savurdu, aracını defalarca yumrukladı

ARACIN AYNASINI KIRDI

Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda, kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bankacı maganda kadın sürücüye kâbusu yaşattı Önünü kesip tehditler savurdu, aracını defalarca yumrukladı

Haberin Devamı

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü.

Bankacı maganda kadın sürücüye kâbusu yaşattı Önünü kesip tehditler savurdu, aracını defalarca yumrukladı

Burada ifadesi alınan şüpheli 'Mala zarar verme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Z.’nin poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi. 

Bankacı maganda kadın sürücüye kâbusu yaşattı Önünü kesip tehditler savurdu, aracını defalarca yumrukladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik Magandası#Darp

BAKMADAN GEÇME!