Kadın şampiyonlar tam gaz

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Kadınlar önce motosiklet eğitimlerini tamamladı, sonra da 5 ayak boyunca İzmir Ülkü Pisti’nde kıyasıya yarıştı. Bu yılki A grubunda şampiyonluğu Sahra Su Önkaya, ikinciliği İlayda Yağmur Yılmaz, üçüncülüğü ise Fatma Baştepe aldı. B grubunda ise birinciliği Nilşan Boyraz, ikinciliği Kardelen Apaydın, üçüncülüğü Ece Kartaç aldı.

‘HAYALLERİM GERÇEK OLDU’

A grubu şampiyonu Sahra Su Önkaya (20) Tekirdağ’da yaşıyor. Üniversite eğitimine devam eden Önkaya, “Motosiklete binmek benim için bir tutku. R25 Kadınlar Kupası hayallerimi gerçekleştirmemi sağladı. Bir çok kadının da bu etkinlikle önü açılmış oldu” dedi. A grubu ikincisi olan İlayda Yağmur Yılmaz (32) da “Kadın sürücüler için şunu söylemek istiyorum: Ruhunuzun gazı hiç kesilmesin, tam gaz devam edin, güçlü kalın’’ diye konuştu. A grubu üçüncüsü Fatma Baştepe (19) ise üniversite sınavına hazırlanırken geçimini kuryelik yaparak sağlıyor.