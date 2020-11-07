MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı
GeriGündem Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı
Abone Olgoogle-news

BOLU'da, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadın, 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde ve 116,15 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan C.A. isimli kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, C.A.'yı gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde, evinde yapılan aramada ise 116.16 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle