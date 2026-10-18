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Kadın polisin insanlık dersi: Yağmurda yaralının ıslanmasına izin vermedi

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#İnsanlık Dersi#Trafik Kazası#Polis Kahramanlığı
Kadın polisin insanlık dersi: Yağmurda yaralının ıslanmasına izin vermedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 14:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki Ömer A. yaralandı. Olay yerine gelen kadın trafik polisi, yağmur altında yerde yatan yaralı gencin ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında, Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin (26) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kadın polisin insanlık dersi: Yağmurda yaralının ıslanmasına izin vermedi

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Ömer A., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın trafik polisi, yerde yaralı halde yatan gencin ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiyeyle bekledi.

Kadın polisin insanlık dersi: Yağmurda yaralının ıslanmasına izin vermedi

Polis, sağlıkçıların müdahalesi sırasında da şemsiyesiyle beklemeye devam etti.

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Kadın polisin insanlık dersi: Yağmurda yaralının ıslanmasına izin vermedi

Ömer A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İnsanlık Dersi#Trafik Kazası#Polis Kahramanlığı

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