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Kadın öğretmene okul çıkışında yumruklu, bıçaklı saldırı

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#Öğretmen#Diyarbakır#Saldırı
Kadın öğretmene okul çıkışında yumruklu, bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 11:53

Diyarbakır'da ilkokul öğretmeni S.A.F. isimli kadın, okul çıkışında M.E.'nin (42) yumruklu, bıçaklı saldırısında yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen M.E., okul çıkışı Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğretmenliği yapan S.A.F. isimli kadın öğretmene saldırdı.

Kadın öğretmene okul çıkışında yumruklu, bıçaklı saldırı

Önce yumruk darbesi alan öğretmen daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın öğretmene okul çıkışında yumruklu, bıçaklı saldırı

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Yaralı öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Kadın öğretmene okul çıkışında yumruklu, bıçaklı saldırı

 

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#Öğretmen#Diyarbakır#Saldırı

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