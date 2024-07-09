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Kadın öğretmen, evine çağırdığı öğretmen sevgilisini öldürdü

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#Cinayet#Diyarbakır#Öğretmen
Kadın öğretmen, evine çağırdığı öğretmen sevgilisini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 17:34

Diyarbakır'da öğretmen Zeynep A. (39), sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı (41)tabanca ile vurarak öldürdü.

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Olay, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binasının 6'ıncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı evine çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmada Zeynep A., tabancayla Osman Karaaslan'a ateş etti. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın öğretmen, evine çağırdığı öğretmen sevgilisini öldürdü

Kontrolde Osman Karaaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde bekleyen Zeynep A., polis ekipleri tarafından olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. Osman Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. 2 çocuk annesi Zeynep A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Kadın öğretmen, evine çağırdığı öğretmen sevgilisini öldürdü

 

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#Cinayet#Diyarbakır#Öğretmen

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