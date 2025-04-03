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Türkiye Kadın Milli Bilardo Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. 2025 3 Bant Bilardo Kadınlar Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası’nda Güzin Müjde Karakaşlı ve Gülşen Degener, Danimarka’nın Aarhus kentinde düzenlenen şampiyonanın grup maçlarında Avusturya ve Danimarka’yı mağlup ederek yarı finale kaldılar.

MAÇI 12-5 KAZANDILAR

Yarı finalde milli sporcu Müjde Karakaşlı, dünya 1 numarası Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer’i 30-29 mağlup etti, Gülşen Degener ise Karina Jetten’e mağlup oldu. Uzatmalara giden maçta 12-6 kazanan Türkiye oldu. Finali Belçika’yla oynayan milli sporcular uzatmaya giden maçı 12-5 kazanarak Avrupa şampiyonu oldular. 2023 ve 2024 yıllarında Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası’nı finalde kaybeden milliler, 3’üncü kez katıldıkları turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.