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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kadın makiniste saldırı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Kadın makiniste saldırı
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Ayasofya Camisi’nin açılışındaki yoğunluk nedeniyle İstanbul Valiliği bölgeye doğru tüm seferlerin durdurulması talimatını verdi.

M1 Metro Hattı’nda çalışan makinist Gizem Gül, Aksaray’a gelmeden Ulubatlı istasyonunda metroyu durdurdu, yolculardan inmelerini istedi. Ancak bir grup isyan ederek kadın makiniste saldırdı. Yolcular, yanına gelen güvenlik görevlisiyle birlikte metrodan uzaklaşmaya çalışan makinist Gül’e vurmaya çalıştı. 4 gün önce işe başlayan Gizem Gül, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Konunun takipçisi olacağız” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter’dan “Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım” mesajını paylaştı.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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