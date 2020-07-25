Kadın makiniste saldırı

M1 Metro Hattı’nda çalışan makinist Gizem Gül, Aksaray’a gelmeden Ulubatlı istasyonunda metroyu durdurdu, yolculardan inmelerini istedi. Ancak bir grup isyan ederek kadın makiniste saldırdı. Yolcular, yanına gelen güvenlik görevlisiyle birlikte metrodan uzaklaşmaya çalışan makinist Gül’e vurmaya çalıştı. 4 gün önce işe başlayan Gizem Gül, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Konunun takipçisi olacağız” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter’dan “Makinist Gizem kardeşimizi eşimle birlikte telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu olayı kınıyorum. Konuyla ilgili hemen inceleme başlattım” mesajını paylaştı.