Kadın liderlere acil yardım çağrısı

İlk günü, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Gençlik Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen zirvenin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Arnavutluk Başbakanı'nın ekonomist eşi Linda Rama, ICYF Başkanı Taha Ayhan katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yaptığı açılış konuşmasında salgınının, dünya genelinde eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiğini, salgınla gelen bazı kısıtlamaların kadınların üzerindeki yükü artırdığını söyledi. Suriye, Filistin, Yemen, Somali ve silahlı çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerdeki kadınların acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Kıran "Kadın liderlerin, kadınların yoksunluklarını ve acılarını sona erdirmek için yardım elini uzatmalarına ihtiyacımız var" dedi. Kıran, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik insani yardım programlarından faydalananların yarısından fazlasının kadın olduğunu da aktardı.



TAHA AYHAN: KADINLAR PANDEMİDE BÜYÜK LİDERLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ



Kadınların salgın döneminde yönetim, diplomasi, sosyal ve politik değişim alanlarında büyük bir liderlik örneği sergilediğini kaydeden ICYF Başkanı Taha Ayhan ise "Hepimiz inanılmaz kadın rol modellerine tanık oluyoruz. Bugünün kadınları, pek çok başka kadının, erkeğin ve çocukların geleceğin gerçek liderleri olmaları için yol açmaya devam ediyor" dedi. Bu olağanüstü başarılara rağmen genç kadınların hedeflerine ulaşma ve daha iyi hayat yaşama yolunda karşılaştıkları karmaşık sorunların, zorlukların görmezden gelinemeyeceğine dikkati çeken Ayhan,

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için genç kadınları ve kadın lider adaylarını güçlendirmek en büyük önceliğimizdir. Kadın liderler yerleştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için daha uyumlu çabalara ihtiyacımız var" diye konuştu.



LİNDA RAMA’DAN ÖZLEM TÜRECİ ÖRNEĞİ



Moderatörlüğünü Ayça Aydoğdu’nun yaptığı zirvede konuşan Arnavutluk Başbakanı’nın eşi Linda Rama salgın döneminde okullarda, hastanelerde ve kamu hizmeti veren birçok alanda kadın çalışanların büyük fedakarlıklar göstererek birer kahraman gibi görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Dünyanın salgın döneminde ön saflarda yer alan kadın kahramanları her zaman hatırlayacağını belirten Linda Rama ‘Bulduğu aşıyla milyonların hayatını kurtaran Özlem Türeci bunun en güzel örneği’’ diye konuştu. Kadınların daha iyi bir dünya için çabaladıklarını vurgulayan Rama, "Kadınlar, hem anne hem çalışan olarak içinde bulundukları toplumları şekillendiren en önemli unsurlardır" dedi.



KADIN LİDERLİĞİ TARTIŞILDI



Açılış konuşmalarının ardından Ukrayna Dışişleri Bakan yardımcısı Emine Dzheppar, Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, ‘Kızlarımızı Geri Getirin Hareketi’nden Nijeryalı aktivist Ayşe Yesufu, Lübnan’da mülteci kamplarındaki gençler ve yaşlılar için iki önemli proje yürüten Melek El Nimer ‘’Covid sonrası son derece rekabetçi bir dünyada kadın liderliği’’ konusunu ele aldı.



Etkinliğin ardından genç besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı, dünyanın dört bir yanından etkinliğe katılanlara kısa bir resital sundu. İki gün daha çevrim içi devam edecek zirve, dünyanın dört bir yanında ilklere imza atan başarılı Müslüman kadınları ağırlayacak. Zirve, ICYF'nin sosyal medya hesaplarından çevrim içi olarak takip edilebilecek.

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