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Gündem
Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Kadın kuaföründen hırsızlığa 2 tutuklama

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Kadın kuaföründen hırsızlığa 2 tutuklama

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kapısını kırarak girdikleri kuaförden ses sistemi, saç düzleştirici ile fön makinesi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Hırsızlık olayı, İspat Cami Mahallesi’ndeki kadın kuaföründe yaşandı. Kuaför dükkanına kapısını kırarak giren G.O. (23) ve H.Ç. (17), ses sistemi, saç düzleştirici ve fön makinesini alıp, kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin G.O. ve H.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri tarafından Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak’ta yakalanarak, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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