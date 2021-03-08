Kadın kuaföründen hırsızlığa 2 tutuklama

Hırsızlık olayı, İspat Cami Mahallesi’ndeki kadın kuaföründe yaşandı. Kuaför dükkanına kapısını kırarak giren G.O. (23) ve H.Ç. (17), ses sistemi, saç düzleştirici ve fön makinesini alıp, kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin G.O. ve H.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri tarafından Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak’ta yakalanarak, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.