MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
GeriGündem Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın kuaförleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Abone Olgoogle-news

Fatih’te koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki kadın kuaförleri dezenfekte edildi.

Fatih Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınının baş göstermesiyle birlikte ilçede, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 335 kadın kuaföründe dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kullanılan dezenfektanın, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu, uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmadığı bildirildi.

Kadın kuaförlerinde yapılan dezenfeksiyon çalışması sonrası Fatih Belediyesi ekipleri, kuaförlere maske ve dezenfektan da hediye etti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi