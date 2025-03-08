Kadın komutanlardan çağrı: Kızlarımızı bekliyoruz

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“Jandarma teşkilatında, özellikle komutanlık ve yöneticilik görevleri olmak üzere çeşitli kademelerde kadın personel istihdamını önemsiyoruz” diyen Tuğgeneral Özlem Yılmaz, “Bu kapsamda bir kadın subayımız İl Jandarma Komutanı, 12 kadın subayımız İlçe Jandarma Komutanı, 19’u kadın subay, 2’si kadın astsubay olmak üzere 21 kadın personelimiz Jandarma Karakol Komutanı, 1 kadın subayımız Öğrenci Tabur Komutanı, 2 kadın subayımız Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Genç kız kardeşlerimizin, ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmetinde görev almak üzere jandarma ailesine katılmalarını bekliyoruz” dedi. Tuğamiral Gökçen Fırat da şunları söyledi: “Şanlı ve köklü denizcilik tarihimizde ilk Türk kadın amiral rütbesine Cumhuriyet dönemimizde erişmekten çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin altında üniformalarımızın içinde kadın erkek hepimiz eşitiz. Görev ve sorumluluklarımız aynı. Hepimiz ülkemize, kuvvetimize en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Dolayısıyla kadın ve erkek Türk Silahlı Kuvvetleri için fark etmiyor. Hepimiz aynıyız ve bizden beklenenler de aynı. Hepimiz ülkemize hizmet etmek için buradayız.”

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Özlem Yılmaz, 13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın generali olarak tuğgenerallik rütbesine terfi etti.