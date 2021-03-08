Kadın Kolları’nda nöbet değişimi

AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nde görevi Genel Merkez Kadın Kolları Başkan adayı Ayşe Keşir’e devredeceğini söyledi. Çam, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, özetle şunları söyledi: “İl ve ilçelerimizde bu süreci tamamladık. 922 ilçemizde yüzde 70’in üzerinde değişim gerçekleştirdik. 180 binin üzerindeki ilçemizde yönetim kadrolarını Genel Merkez olarak biz gerçekleştirdik mülakatlar sonucunda. 45 bine yakın kadınla mülakat yapmışız. 81 ilimizde de yüzde 60’a yakın değişim oldu.”