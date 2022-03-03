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Kadın kıyafeti giyip eşinin otomobilini kundakladı! Pes

#Boşanma#Otomobil#Kundaklama
Kadın kıyafeti giyip eşinin otomobilini kundakladı Pes

Denizli’de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C., boşanma aşamasındaki eşinin otomobiline benzin döküp ateşe verdi. F.C.’nin elinde benzin bidonuyla otomobile doğru yürüdüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi, 1200 Evler Mahallesi’nde 20 Şubat günü saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

KAMERADAN SAPTANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.

Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.’nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. (32) olduğu tespit edildi. Polis, F.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Boşanma#Otomobil#Kundaklama

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