MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadın kılığında gelip dehşet saçtılar! İnanılmaz görüntüler kamerada
GeriGündem Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar! İnanılmaz görüntüler kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Akif ÖZDEMİR- Rüşan Anıl ATAR - DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar! İnanılmaz görüntüler kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar! İnanılmaz görüntüler kamerada
Abone Olgoogle-news

Adana'da 2 kişinin, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.’yi yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar İnanılmaz görüntüler kamerada

Kadın kılığına giren 2 kişi, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Bu kişiler, iş yeri sahibi Osman B.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Ardından şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kaçtı.

Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar İnanılmaz görüntüler kamerada

Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar İnanılmaz görüntüler kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor. Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Kadın kılığında gelip dehşet saçtılar İnanılmaz görüntüler kamerada

Hastanede tedavisi süren Osman B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adana polisi onları arıyor: 1i kadın kıyafetli 2 erkek...
Adana polisi onları arıyor: 1'i kadın kıyafetli 2 erkek...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle