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Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı! Saldırgan komşusu çıktı

#Küçükçekmece#Kadına Şiddet#Gasp

İstanbul Küçükçekmece'de başörtülü ve pardösülü gaspçı evde yalnız bulunan Naciye O'ya saldırdı. Evdeki para ve mücevheri almaya çalışan saldırgan, kadının başına defalarca çekiçle vurup kaçtı. Kadın kılığına giren şüpheli kadının komşusu çıktı. Korkunç olayın ayrıntılarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ anlattı...

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Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. İddialara göre ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darp edildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelinin kimlik bilgilerinin V.E. (34) olduğu, komşusunun evinde bulunan 40 bin lirayı gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli V.E., bugün ekiplerce gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. 

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KADIN KILIĞINA GİREN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kadın kılığına girip, komşusunu çekiçle darp eden şüpheli V.E.'nin olayın hemen ardından çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; olayın hemen ardından binadan çıkması ve birkaç sokak yürüdükten sonra bir başka binaya girerek üzerindekileri çıkartıp kaçmaya devam etmesi görülüyor.

Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktı

Korkunç olayın ayrıntılarını CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ anlattı... Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

İki gün önce olmuştu olay. Naciye O. evinde yalnız olduğu anda kapı çalıyor ve hemen kapıyı açıyor. Bir kadın geldi zannediyor. Ve kapıyı açtığı andan itibaren saldırgan çekiçle saldırmaya başlıyor. Çekiçle başına tam 13 darbe vuruyor.

Saldırganın elinden kıl payı kaçıyor ve apartman boşluğuna geliyor Naciye O. ve imdat çığlığı atıyor. Komşuların devreye girmesiyle çekiçli gaspçı olay yerinden hızlıca kaçıyor.  

Aslında saldırganın kadın olduğu düşünülüyordu ama Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri çok titiz bir çalışma yapıyor. Kamera görüntülerini izliyor.

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Olay yerinden itibaren başlıyor ve tam 22 saatlik kamera görüntülerini izliyor ve saldırganın izine ulaşıyor. Saldırgan erkek çıkıyor. Üzerine değiştirip kaçmaya devam ediyor.

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Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktı

Gerçekten vahşet olayı. Naciye O.'yu gerçekten de Allah korumuş diyebiliriz. Normal bir hırsızlık olayı değil. Naciye O.'nun eşi kısa bir süre önce emekli olmuş. Evde 30-40 bin lira kadar toplu para olduğu biliniyor. Gaspçı evde toplu para olduğunu biliyor. Gaspçı, tanınmamak için kadın kılığına giriyor ve bu saldırı eylemini gerçekleştiriyor. Çekiçle saldırıyor. 13 darbe almış kadın. Can havliyle kendini dışarı atan Naciye Ol., komşularının yardımıyla belki de ölümden kurtuluyor.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan V.E. 35 yaşında. Polisler bu kamera görüntülerinden kimliğine ulaşıyor. Daha önce bir akrabasının da evini soyduğu ortaya çıkıyor. Kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı. İfadesi alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

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Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktı

 

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#Küçükçekmece#Kadına Şiddet#Gasp

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