Kadın karnemiz düzeliyor

KONDA Araştırma Şirketi’nin 32 ilde 3 bin 569 kişiyle, evlerinde yüz yüze görüşerek yaptığı araştırma dikkat çekici veriler ortaya koydu. Türkiye’nin 15 yaş üzeri yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercih edildiği çalışma, daha önceki araştırmalarda sorulan benzer soruların yanıtlarından ortaya çıkan verilerle karşılaştırıldı. Buna göre öne çıkan başlıklar şöyle:

ARTIK ‘ERKEK SEVER DE DÖVER DE’ DENMİYOR: 2015’te “Erkek sever de döver de” diyenlerin oranı yüzde 20’yken bu araştırmada yüzde 6’ya düştü. Bu ifadeye “kesinlikle yanlış” diyenlerin oranı 2020’de yüzde 63’e çıktı. İfadeyi “kesinlikle doğru” bulanların oranı ise yüzde 6.

‘NAMUS İÇİN KANUN DIŞINA ÇIKARIM’ DİYENLER AZALDI: Namus ve kanun çelişkisi üzerine olan “Namus için kanun dışına çıkılabilir mi?” sorusunu “Evet” olarak yanıtlayanlar 10 sene içerisinde yüzde 45’ten 21’e düştü. 2010 yılında yapılan araştırmada, toplumun yüzde 45’i ‘konu namus meselesiyse kanun dışına çıkılabileceğini’ düşünüyordu. Araştırma 2020 yılında bu rakamın yüzde 21’e düştüğünü ortaya koydu. KONDA araştırmacıları, eğitim ve gelir düzeyi arttıkça bu soruya “Evet” yanıtını verenlerin azaldığını ifade etti.

‘KADIN KIYAFETİNE DİKKAT ETMELİ’ DİYENLER YÜZDE 32’YE DÜŞTÜ: Beş sene önce toplumun yüzde 80’i “Kadınlar tacize uğramamak için bulundukları ortamda kıyafetlerine dikkat etmeli” diyordu. Son yapılan araştırmada bu yanıtı verenler toplumun yüzde 32’sini oluşturdu.

YÜZDE 62 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN İÇERİĞİNİ BİLMİYOR: Araştırmaya göre toplumun yüzde 35’i İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini kısmen de olsa biliyor. Yüzde 62’si net bir şekilde bilmediğini söylüyor. Sözleşmenin ne olduğunu bilenlerin yüzde 16’sı “Sözleşmeden çıkılmalı” derken yüzde 84’ü “Kalınmalı” görüşünde.

MAHKEMELER ERKEKTEN YANA MI: Ankette yöneltilen “Kadın cinayetleri davalarında ‘mahkemeler erkeklerden yana tavır alıyor, taraflı davranıyor’ cümlesine katılıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 28’i “doğru”, yüzde 15’i “kesinlikle doğru”, yüzde 23’ü “yanlış”, yüzde 11’i ise “kesinlikle yanlış” cevabını verdi.

ZİHİNSEL DEĞİŞİM VAR: Araştırmanın analizinde, toplumsal zihinde kadına şiddet ve namus konularında olumlu yönde büyük bir değişim olduğu belirtiliyor.