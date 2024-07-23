Kadın kadına görüşmeden soyadı sürprizi çıktı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile dün Meclis’te görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Nazlıaka, evlendikten sonra kadınların soyadlarını tek başına kullanmalarını engelleyen düzenlemenin 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldığını söyledi. “Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede bu dayatmanın, 9. Yargı Paketinden çıkarıldığının müjdesini sizlere vermek isterim” diyen Nazlıaka özetle şunları ifade etti:

KİMLİK HAKKI

“9. Yargı Paketi’nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların kendi tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam tercihlerini belirleyebilmesi bir demokrasi hakkıdır. Tabii Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunuyla ilgili yapılması gereken değişiklik, kısacası soyadı dayatması dediğimiz meseledir. Sayın Bakan’la yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim.”