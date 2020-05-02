Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'ndan Covid-19 açıklaması

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı'ndan(KAHEV) yapılan açıklama şu şekilde:



''Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi kadın hekimler olarak, ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisine karşı mücadelemizi, hiçbir karşılık beklemeden ve canımız pahasına, en ön saflarda vermeye devam etmekteyiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden bu hastalık nedeniyle, aralarında çok değerli hocalarımızın da olduğu, birçok çalışma arkadaşımızı kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü yaşıyoruz.

Vakıf olarak hayatını kaybeden hekimlerimizin çocuklarına zaten burs veriyorduk. Bir annenin veya babanın en büyük korkusu ölümünden sonra geride bırakacaklarına ne olacağıdır. Aile hekimimiz Dr. Yavuz Kalaycı’nın koronavirüs nedeniyle vefatından hemen önce “Çocuklarım henüz çok küçük; çocuklarıma sahip çıkarsınız değil mi?” sözleri, bizi derinden etkiledi.



Sağlık camiası olarak bu konuda çok hassasız; hemen bir proje yaptık, ayrı bir fon oluşturduk ve hayata geçirdik. Bu fonla pandemi nedeniyle hayatını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına “hem maddi hem de manevi olarak yanınızdayız” mesajını vermek, “EMANETİNİZ, EMANETİMİZDİR” demek istiyoruz.

KAHEV Ailesi olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının geride kalan çocuklarını emanetimiz olarak görüyor, toplum sağlığı için canını veren arkadaşlarımızın gözlerinin arkada kalmaması adına yetim/öksüz evlatlarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz. İlk etapta, çocuklarımızın yaşadıkları bu çok ağır kayıpların, eğitim hayatlarını olumsuz etkilememesi için gerekli çalışmalara hızla başlamış bulunmaktayız.

Bu itibarla, KAHEV olarak, Dinamik Acil Tıp Eğitimi (EM-DATE) grubu iş birliğinde, yaşadığımız bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için bir burs fonu oluşturmuş durumdayız.



Fonda birikecek bağışlarla, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vermeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla ilk adımı, 19 Nisan 2020, Pazar günü vefat eden, İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’nın kızları ile birlikte 10 çocuğumuza daha eğitim hayatları boyunca devam edecek olan burslarını bağlayarak atmış bulunuyoruz. Canımızı çok yakan her kaybımızı yakından takip ediyor, geride bıraktığı, bize emanet ettiği çocuklarına, hiç gecikmeden, var gücümüzle destek oluyoruz.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede, hepimizin sağlığı için can veren çalışma arkadaşlarımızın bize emaneti çocuklarının eğitim hayatını güvence altına almak için başlattığımız bu bağış hareketinin, geniş kitleler tarafından duyulması, bilinmesi ve farkındalığın oluşturulması için vereceğiniz medya desteğine, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) olarak şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.''

KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI (KAHEV) HAKKINDA

Bir sosyal medya platformunda, Türkiye’nin her köşesinden ve yurt dışından binlerce kadın hekimin bir araya gelerek maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vermesiyle başlayan iyilik hareketi, 2018 yılının son günü “KAHEV – Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı” olarak resmileşti.

Türkiye’nin kültürel, bilimsel ve soysal gelişimine hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini devam ettiren KAHEV, bugün 900’ü aşkın çocuğumuza düzenli burs sağlamanın yanında devlet okullarına kütüphane ve laboratuar kurulumu, okul yenilemeleri, kırtasiye yardımları gibi çok sayıda eğitime destek projesini hayata geçirmektedir.

KAHEV’in gerçekleştirdiği faaliyetler hakkındaki bilgileri Vakfın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.