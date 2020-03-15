Kadın hassasiyeti Levent Gök çıtayı yükseltti

TBMM’de gündem dışı tüm konuşmaları kadın milletvekilleri yaptı. Bir dakikalık söz alma hakkında öncelik kadın vekillerin oldu. Meclis, çiçek açtı. Gök ayrıca geleneksel olduğu üzere kadın milletvekilleri, kadın kavaslar ve kadın gazetecilere karanfil dağıtıp kutladı. Bununla da kalmadı. Kadın milletvekillerine odasında mini bir resepsiyon verdi. Tüm partilerden gelen kadın milletvekilleri için bu aslında bir nevi tanışma toplantısına döndü. Gerginlikten uzak esprili sohbetler arasında bu tür davetlerin daha sık yapılması dileğiyle ayrıldı herkes.

Genel Kurul’a gelince; söz alan tüm CHP’li kadın vekiller, bunu bir fırsata çevirdiler ve bir hafta boyunca, cinayete kurban giden kadınların hikâyelerini anlatılar. “Kadın-erkek eşitliğini yok sayan zihniyete itirazım var” sözleriyle başlayan ortak metin okudular. Gök bu konuda çıtayı yükseltti. Bakalım diğer partilerin yöneticileri seneye ne planlayacak?

YENİ UBER, SCOOTER MI? SİYASİLER DE DEVREDE

Bazı girişimci şirketlerin, kısa mesafe yolculukları için uygulamaya koydukları elektrikli scooter’lar, UBER gibi yeni bir tartışma başlatmaya aday. Zira konu, bunca işin arasında, TBMM gündemine kadar geldi. Özellikle gençlerin tercih ettiği, düz mesafeler için oldukça eğlenceli ve ucuz hizmet veren elektrikli scooter’lara, yasak getirmenin bir anlamı yok. Çünkü birçok ülke, bunu kolay ve ucuz bir ulaşım aracı olarak kullanmaya başladı ve altyapılarını buna göre düzenledi. İşin bir de taksiciler bölümü var ki, onlar yine söylenmeye başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de büyük kentlerde hızla yayılan elektrikli scooter’larla ilgili sorunları Meclis gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bu konuda neler yapıldığını sordu. Tekin, “Bu araçların muayenelerinin nasıl ve kim tarafından yapıldığı, aracın trafiğe çıkmaya elverişli olup olmadığının resmi teyidi gerekir. Çok yüksek hızlara ulaşabilen elektrikli scooter kullanıcılarına kask ya da eklem koruyucu kullanımı için yasal zorunluluk getirilmesi gerekir” diyor. Doğal olarak, hukuki altyapının oluşturulması ve güvenlik sorununun çözülmesini istemek herkesin hakkı. Ama taksiciler gibi değişime direnmek, ancak geciktirebilir.

DEVA’DA TABAN ÇALIŞMASI 50 BİN KİŞİLİK CV LİSTESİ

Geçen günlerde siyasi hayata adım atan Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ekibi, hummalı bir çalışmaya başlıyor. Parti, nisan ayından itibaren kuracağı teşkilatlar için daha önceden kendilerine gönderilen ve “Sizinle çalışmak istiyoruz” diyen 50 bin kişilik bir özgeçmiş listesini incelemeye aldı. Kuruluş aşamasında gecikmeler olan partinin, bundan sonraki süreçte ne kadar atak olacağı merak ediliyor. Kulislerden edindiğimiz bilgiye göre, parti mart ayı sonuna kadar genel merkez yönetimini belirleyecek. Genel merkez yönetimindeki makamlara, diğer partilerden farklı isim bulunduğunu öğrendik.



Parti’nin MKYK’sı, “Genel Merkez Yönetim Kurulu” adını alacak ve 50 kişiden oluşacak. Genel başkan yardımcılarından oluşan başkanlık divanı ise “Genel Merkez Başkanlık Kurulu” olacak ve 10 kişiden oluşacak.



İşte bu kadro, nisan başında Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarını başlatacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 50 bin CV incelenecek, partinin politikalarına uygun isimler belirlenecek.



Tabii bu yapılırken, FETÖ başta olmak üzere, “harekete zarar vermek için” yarı yolda bırakacak sakıncalı isimlerin de ayıklanacağı belirtiliyor. Bunun ne kadar zor olduğunun farkındalar. “Başta fark etmediğimiz olursa, yolda ayrılırız” yorumları yapılıyor. Bu arada, partinin kuruluş aşamasının kısa filmi yapılmış. Yakında “Nasıl Yola Çıktık” filmi kamuoyuyla paylaşılacakmış.