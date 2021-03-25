‘Kadın haklarını savunmaya devam edeceğiz’

Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ

“Bunun enstrümanı yasalar olur, uluslararası sözleşmeler olur; Türkiye’de bunun takdirini yapacak olan tabii ki Türkiye’yi yöneten hükümettir. Biz burada kadın haklarını güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve arttırmaya güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bileşenlerle birlikte istişare etmeye, bununla ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda üstümüze düşeni her zaman olduğu gibi yapmaya ve daha fazlası gerekiyorsa onu da yapmaya hazır olduğumuzu ifade edeceğiz. Her türlü yapıcı eleştiri ve fikre de açığız.

TAVİZSİZ MÜCADELE

Mücadele çok boyutlu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapılıyor. Kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz, tavizsiz bir şekilde mücadele edeceğiz, sıfır toleransla mücadele edeceğiz. Bu kararlılığımız için kültürel çalışma yapılması gerekiyorsa üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Yasa çıkarılması gerekiyorsa daha fazla, onu da çıkarmaya hazırız. Başka kurumların başka şekilde harekete geçmesi gerekiyorsa onu da o şekilde değerlendirmeye hazırız. İlgili bakanlıklar tüm hassasiyetiyle bu konuları takip ediyor. Bu bir politik tercih değil, bizim politik olarak ‘böyle de olsa olur böyle de olsa olur’ dediğimiz bir tercih değil. Bu ahlaki ve insani bir zorunluluktur. Önce ahlaki ve insani zorunluluk gelir, politik tercih onun üzerine oturur.”

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