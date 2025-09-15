×
Güncelleme Tarihi:

#Kadın Kooperatifi#Eruh Levendi#Gelinlik
Kadın gücü bu giyside: ‘Levendi’
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 07:00

SİİRT Eruh’ta 7 kadın tarafından 2 yıl önce kurulan SS. Eruh Levendi Kadın Kooperatifi, BM tarafından ‘Uluslararası Kooperatif Yılı’ olarak ilan edilen 2025’te 10 kadın üyesi ile yola devam ediyor.

İsmini kadınların özel günlerde giydiği yöresel kıyafet olan ‘Levendi’den alan kooperatifte, kadınların evlerinde doğal yollarla ürettiği tandır ekmeği, peynir ve bıttım sabununun yanı sıra pestil ve köme gibi ürünler, doğal olarak yetişen Zivzik narı, sumak, dut, kekik ve üzümden katkısız şekilde elde edilen çeşitli gıda ürünleri paketlenerek satışa sunuluyor.

DAYANIŞMA ODASI

Bu sayede kadınlar hem markalaşma yolunda ilerliyor hem de ekonomik olarak güçleniyorlar. Kooperatifin bir diğer anlamlı çalışması ise evlilik hazırlığı yapan ancak gelinlik, bindallı ya da kına kıyafeti alamayacak durumdaki genç kadınlar için kurduğu ‘Dayanışma Odası’. Kadınlar, gönüllülerden gelen gelinlik ve kına kıyafetlerini kooperatif binasında topluyor. Bu kıyafetler ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

KIZLAR ERKEN YAŞTA EVLENMESİN DİYE...

SS. Eruh Levendi Kadın Kooperatifi kurucularından Nazmiye Teymurtaş, “Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evliliğe zorlanmasını önleyecek sosyal dönüşüme katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

