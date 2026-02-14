Kadın girişimcilere 125 milyar liralık destek… Üreten kadınlar ödüllendirildi

Haberin Devamı

Halkbank, proje kapsamında bugüne kadar toplam 267 bin kadın girişimciye 125 milyar liralık destek verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, kadın girişimcilerin üretim gücünü yükseltirken finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Halkbank tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Üreten Kadınlar Yarışması”nın ödül töreni, dün İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank kulelerinde yapıldı. Hayallerini gerçeğe dönüştüren başarılı kadın girişimciler, ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın elinden aldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milletvekilleri ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

‘DAYANIŞMA HAREKETİ’

Ödül töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendi annesinin de vaktiyle girişimci kadınlardan biri olduğunu vurgulayıp, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlayan söz konusu projenin sadece bir finansman modeli olmayıp, aynı zamanda bir dayanışma hareketi olduğunu söyledi. Girişimciliğin sadece bir iş kurma meselesi olmayıp, yerel bir fikri küresel bir değere dönüştüren,

istihdamı büyüten, üretimi çeşitlendiren bir kalkınma aracı olduğunu belirten Özdemir, bir ülkenin geleceği ve yenilik üretme kapasitesinin, girişimcinin önünü ne kadar açtığıyla ölçüldüğünü ifade ederek, Aile ve Nüfus On Yılı’nda çalışmaları sürdürüp, kadınların ve ailelerin yanında olacaklarını belirtti. Özdemir, bakanlık olarak kadın girişimcilere yönelik yaptıkları çalışmalarını aktardı.

KURA ÇEKİMİNE KATILDI

Bakan Göktaş, Tekirdağ’da da ‘Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye’ kapsamında 6 bin 865 konutun kura çekimine katıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Göktaş “Konut, sadece bir bina değildir. Şehirlerin nitelikli yaşam alanlarına kavuşması, mahallenin huzuru, ailenin birliğidir. Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesi ‘Aile dostu ekosistem’ anlayışımızın kıymetli bir parçasıdır” dedi. Göktaş son 24 yılda Tekirdağ’a her alanda 157 milyar liralık eser kazandırıldığını da sözlerine ekledi.

OSMAN ARSLAN: 267 BİN KADIN GİRİŞMCİYE DESTEK

Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, 2021 yılından bu yana 267 bini aşkın kadın girişimciye yaklaşık 125 milyar TL finansman desteği sağladıklarını belirtti ve “Gururla ifade edebilirim ki, ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın imzası var” dedi.

ÖDÜLLER VE KATEGORİLER

Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi

NeuFarm-Aslı Güven Şahin

Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi

Nkap-Şenay Şanlıer

Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Kategorisi

Kybele’s Garden-Aygen Savaş Alkan

Yükselen Yıldız Kategorisi

Pacha Natural Collagen-Aslı Zuluğ

Kadın Kooperatifi Kategorisi

Hemdem-Yasemin Sayılgan

Alev Alatlı Özel Ödülü

Prof. Dr. Hülya Tezcan