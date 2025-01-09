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Kocasını bıçakla yaraladı, adam tencereyle karşılık verdi | 'Silahla başımda bekliyor evde'

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#Kavga#Darp#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Vahide Ö. (52) tartıştığı eşini başından ve kolundan bıçakladı. Maşallah Ö. (54) de karısını tencereyle başına vurarak yaraladı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu.

Kocasını bıçakla yaraladı, adam tencereyle karşılık verdi | Silahla başımda bekliyor evde

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kocasını bıçakla yaraladı, adam tencereyle karşılık verdi | Silahla başımda bekliyor evde

‘BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR’

Vahide Ö.’nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, “Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde” diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. 

Kocasını bıçakla yaraladı, adam tencereyle karşılık verdi | Silahla başımda bekliyor evde

Kocasını bıçakla yaraladı, adam tencereyle karşılık verdi | Silahla başımda bekliyor evde

 

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#Kavga#Darp#Bursa

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