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Kadın doktora sandalyeli saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Güngören#Okan Kocaöz#Pelin Can
Kadın doktora sandalyeli saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

İstanbul Güngören’de Okan Kocaöz, diş tedavisi için gittiği diş hekimi Pelin Can’ın kliniğini birbirine kattı. Kocaöz, kendisine engel olmak isteyen Pelin Can’a da saldırdı.

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İstanbul Güngören’de bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan Okan Kocaöz, diş tedavisi için 14 Kasım günü öğleden sonra diş hekimi Pelin Can’ın Ayazma Caddesi’ndeki kliniğine gitti. Pelin Can, tedavi yapılacak dişin olduğu bölgeye iğne yaptı. Kocaöz, iğne yapıldıktan bir süre sonra birden “Sen benim damağıma iğne yaptın” diyerek bağırmaya ve etrafındaki eşyalara zarar vermeye başladı. Pelin Can, “Damağınıza yapmadım, dişin olduğu yere yaptım” dese de Kocaöz’ü sakinleştiremedi. Kliniği alt üst eden Kocaöz, kendisine engel olmak isteyen Pelin Can’a da saldırdı. Can, yumruk darbelerinden kurtulurken Kocaöz, eline geçirdiği sandalyeyle Can’a vurdu. Pelin Can, bacağına aldığı sandalye darbesiyle acı içinde kıvranırken, Kocaöz de kaçtı. Pelin Can, hemen polisi arayarak yardım istedi. Kliniğe gelerek kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı tespit etti. Kocaöz’ün emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucudan yaklaşık 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Pelin Can da hastaneye giderek bacağını tedavi ettirdikten sonra taburcu oldu. Polis ekipleri, Okan Kocaöz’ü yaralama, mala zarar verme ve tehdit suçlarından her yerde arıyor.

 

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#Güngören#Okan Kocaöz#Pelin Can

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