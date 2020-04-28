Kadın doktora oksijen tüpüyle saldırmıştı... Yeni ifadesi ortaya çıktı

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, geçen pazar günü yaşanan olayda, kanser

hastası babası hayatını kaybeden İhsan Aykın, izole alana girmek istedi. İzin verilmemesi üzerine de sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları dışarı çıkarıldı.

'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'

Hastanede 'Beyaz kod' verilirken, gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini, öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" diyen Aydın, serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'

Dr. Esra Ersöz Genç ise yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum" sözleriyle paylaştı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İhsan Aydın hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı dün yeniden gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan Aydın'ı Sürmene ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen ve hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılan İhsan Aydın, bugün adliyeye sevk edildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 'kasten yaralama', 'tehdit' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından 2'nci kez gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın'ın (35) polise verdiği yeni ifade ortaya çıktı.

Pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Babamın öldüğünü görünce dünyam karardı, yaptıklarımdan çok pişmanım. O anlık öfkeyle kendimi kontrol edemedim. Kendimde değildim; fakat doktora hiçbir saldırım olmadı" dedi.