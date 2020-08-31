Kadın doktor ve hemşirenin kavgası hastanede bitti

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Doktor Hatice Metin Arab ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu Arab kafasını cam masaya çarparak yaralandı.

Yaralanan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Arab, daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arab'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından hemşire Gülsüm H.'nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.