Kadın doğum uzmanı eski hastasından şikâyetçi

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İddiaya göre Zekine Ç., 20 Haziran 2018’de eşi Bülent Ç. ile Op. Dr. Erbil Y.’nin kliniğine gelerek tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olmak istediklerini söyledi. Tüp bebek sürecine başlayan Zekine Ç.’den başarılı bir sonuç alamayınca 2022’de tedavisi sonlandırıldı. Zekine Ç., tedavisinin sonlanmasının ardından doktor Erbil Y.’yi, ailesini ve arkadaşlarını rahatsız etmeye başladı. Doktor Erbil Y., Zekine Ç.’nin ısrarlı takipleri ve tacizleri nedeniyle defalarca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Erbil Y.’nin şikayetçi olduğu dosyalardan birinde Zekine Ç. hakkında ceza davası açıldı ve cezalandırılmasına karar verildi. Op. Dr. Erbil Y., Zekine Ç.’nin hakkında yapılan şikayetler ve ceza davalarına rağmen kendisini ve ailesini ısrarlı şekilde taciz ederek huzur ve sükunlarını bozduğu gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden suç duyurusunda bulundu.

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‘SEMPOZYUMLARA GİTTİ’

Erbil Y.’nin avukatları, suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verdiler: “Zekine Ç. müvekkilin iş yerine gelmiş ve çalışanlar tarafından uzaklaştırılmıştır. Bununla yetinmeyen Zekine Ç., müvekkilin oturduğu eve ‘akrabasıyım’ diyerek girmiştir. Müvekkil bu olayı haber alır almaz Zekine Ç.’yi evden dışarı çıkarmıştır. Müvekkil evli ve iki çocuk babasıdır. Zekine Ç.’nin sadece müvekkile değil, ailesine de büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Zekine Ç. son olarak müvekkilin verdiği sempozyuma katılarak rahatsızlık vermeye devam etmiştir.”