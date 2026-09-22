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Kadın doğum doktoru hakkındaki iddia üzerine operasyon: 3 kişi tutuklandı

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#Kadın Doğum Uzmanı#Nevşehir#Doğum
Kadın doğum doktoru hakkındaki iddia üzerine operasyon: 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 14:36

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum doktorunun geçici kimlik kartı olmayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığı muayene edip doğum yaptırdığı ve estetik operasyonlar gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Doktor dahil 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görevli kadın doğum uzmanı Y.S'nin, geçici kimlik belgesi bulunmadığı için sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu kadınları para karşılığında muayene ettiği, doğum yaptırdığı ve estetik operasyon gerçekleştirdiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yaklaşık 6 ay devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; doktora, aracılara ve hizmet alan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda doktor Y.S. ile birlikte bu işlere aracılık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu C.M. ve para karşılığı estetik operasyon yaptırdığı belirlenen Ö.K. ile birlikte toplam 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Y.S., C.M. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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#Kadın Doğum Uzmanı#Nevşehir#Doğum

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