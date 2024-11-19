Bebeğini kaybeden anneden canlı yayında ağlatan sözler... Kadın doğum doktoru dayanamayıp uyarmış: Lütfen bebeğinizi buradan alın

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Para için yeni doğmuş bebekleri ölüme sürükleyen vahşet çetesiyle ilgili ortaya çıkan bilgiler infiale neden oldu. Çete üyelerinin yargılanmasında ikinci gün. Gözü dönmüş canilerin ifadeleri 'bu kadarına da pes' dedirtti. Davayı bebeğini kaybeden acılı aileler de takip ediyor. Yüreği yanan anne babalardan biri olan Nalin İnan da CNN TÜRK'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bebeğini kaybeden anne Nalin İnan, başından geçenleri dehşete düşüren ifadelerle anlattı. Anne İnan'ın anlattıkları şöyle oldu:

"BEBEĞİM 4.5 AY YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ"

Bu sürece maalesef ben de dahil oldum. Maalesef çok acı bir olay. bebeğimi kucağıma hiç alamadım. 4.5 ay yaşam mücadelesi verdi. İlk başta kadın doğum doktoru bu bebekte hiçbir sorun yok, 1-2 gün kalıp çıkabilir dedi ama yenidoğan ünitesi bebeğimi vermedi. 17 gün boyunca içime sinmeden vermek zorunda kaldım. O doktorun ismi lider olarak geçiyor.

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"BEBEĞİMİN TÜM VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI"

Hiçbir güvencemiz yoktu. Önce Allah'a sonra doktora güvendik. Bebeğimiz küvözdeydi, 1 gün yatıp çıktım, sütümü gönderiyordum ama sütü de vermediler. Başka hastaneye sevkini istedim, hiçbir şekilde muhatap yoktu. Dursun Eryılmaz şu an yargılanıyor. Bizi muhatap almadan sürekli telefonu ile ilgileniyordu. 17 gün yattı bebeğim. Damar yolunu bulamıyorlardı. Bebeğimin tüm vücudunda morluklar vardı. Hiç mi bir bebeğin ağlamasına denk gelmeyiz. Bunu eşime de sordum.

"HEMŞİRE BİZE KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI"

Besleme konusunda sütü kesip mamaya geçtiklerini, sütü stokladıklarını söylemişlerdi. Mama verme konusunda aileyi bilgilendirmeleri gerekiyordu. Hemşire Cansu Akyıldırım kendisini bize doktor olarak tanıtmıştı. Bu kişiyi şikayet etmek istemiştik ama Cansu Akyıldırım hemen önümüzü kesti.

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"O SÜREÇ AKLIMA GELDİKÇE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Şikayetçi olduğumuzda da belirttim, biz mağdur olduk başkaları da mağdur olmasın dedik. Bebeğin başını yıkamıyorlardı, tırnaklarını kesmiyorlardı. Bize söyledikleri bazı aileler 40'ı dolana kadar kesmiyor oldu. O süreç aklıma geldikçe kötü hissediyorum. Öfke ve nefret doluyum içeridekilere. 4.5 ay yaşadı bebeğim.

Sütümü bebeğe vermiyorlardı, mamaya başlamışlardı. Farklı farklı hastalıklar var, bunlardan biri olsa bile bizi haberdar etmeliydiler. Sütü vermiyorlarmış, çok kızdım. Bir şey demiyorlardı, bizi ciddiye almıyorlardı. Ağızlarında sakız, ellerinde telefon vardı.

"GÖTÜRECEĞİM HASTANEYİ SÖYLEYİNCE 'ORASI DA BİZİM' DEDİLER"

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17 gün sonra imza karşılığında bebeğimi zorla aldım. Bunların çete olduğunu bilmiyordum. Medilife'a götüreceğimi söylediğimde bana "Orası da bizim" dediler.

Tamamen bir örgütleşme söz konusu. Elimle yazdım dilekçemi; ölüm pahasına almak istiyorum dedim. Bebeğimi orada da kucağıma alamadım. Küvöz ile sevk edildi. Cerrahpaşa'da hastalığı araştırıldı ama bulamadılar. Bana Medilife'ta "bebeğin hali ne" dediklerini hatırlıyorum. Çok fazla morluklar vardı ve bunlar geçmedi.

"CANSU AKYILDIRIM İLE DURSUN ERYILMAZ'I ÖZELLİKLE TAKİP EDİYORUM"

Bu davada Cansu Akyıldırım ve Dursun Eryılmaz'ı özellikle takip etmek için geldim. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum.

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BİZİ KENARA ÇEKİP 'BEBEĞİNİZİ BURADAN GÖTÜRÜN' DEDİ

Kadın doğum doktorum beni her gittiğimde kenara çekip "Bebeğinizi lütfen buradan alın" diye uyarıyordu. Bize sürekli bebeğinizi alıp götürün deyince biz de bebeğimizi buradan alalım dedik.