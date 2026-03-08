Kadın diplomatların 8 Mart buluşması

Haberin Devamı

Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen buluşmaya, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Bosna-Hersek’in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Singapur’un Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi İstem Cırcıroğlu başta olmak üzere Ankara’da görev yapan çok sayıda kadın diplomat ve temsilci katıldı.

DIŞİŞLERİNDE KADIN GÜCÜ

Diplomaside kadınların artan rolü ve uluslararası ilişkilerde kadın temsilinin önemi vurgulanan etkinlikte Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi İstem Cırcırlıoğlu, “Diplomasideki 35 yılıma dönüp baktığımda Bakanlıkta işe girdiğimde 25 kişiydik. 1990 yılında bu 25 kişiden sekizi kadındı. Beşimiz, ben de dahil olmak üzere büyükelçi olduk, bu da iyi bir sayı. Bence biz kadın büyükelçiler kendimizi fazlasıyla kanıtladık. Bunun için iki kat daha fazla çalışmamız gerekmiş olabilir, ancak erkeklerin ve kadınların birlikte çalıştığı bir ortama ihtiyacımız var” dedi.