KADES nedir, açılımı ne, nasıl indirilir? KADES uygulaması hakkında detaylar

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.



KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Örnek olaylar



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 Nisan'da sokakta eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen 36 yaşındaki kadın, KADES'i kullanarak polisten yardım istedi. Beş dakika içinde sisteme düşen konuma giden ekipler, olaya müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da hakkında koruma kararı bulunan kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin 28 Haziran'da evinin kapısına gelerek zorla içeri girmeye çalışması üzerine KADES'e başvurdu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi eve giremeden gözaltına aldı. Mağdur kadın eski eşinden davacı oldu.

Aydın'da evine zorla giren eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen 28 yaşındaki kadın, KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Olaya müdahale eden polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Niğde'de 21 yaşındaki kadın, 28 Ekim'de bindiği asansörde özel güvenlik görevlisinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Telefonundaki KADES uygulamasından ihbarda bulunan kadının yardımına olay yerine en yakın polis ekibi yönlendirildi. Polisin gözaltına aldığı şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tek tuşla ihbar



Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, sanal uygulama mağazalarından indirebildiği KADES, aile içi ve kadına yönelik şiddet olayının mağduru oldukları acil durumlarda tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyor.

İhbarla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen konuma en yakın ekip sevk edilerek olaya müdahalede bulunuluyor.