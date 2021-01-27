Kadın cinayetlerine giden yol

BİRİ 17 YAŞINDA: SEVGİLİSİNİ DARP ETTİ

Kocaeli İzmit’te E.Ü. (17), ismi öğrenilemeyen kendisi gibi 18 yaşından küçük kız arkadaşını, parkta hakaret edip tokatladı. E.Ü. aldığı darbe ile banka düşen kız arkadaşını dövmeye devam etti. O anları bir arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. E.Ü. görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DİĞERİ 40 YAŞINDA: ESKİ EŞİNİ KATLETTİ

Iğdır’da Dilan Kok (26) ile eşi Maruf Kok (40) 19 Kasım 2020’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Maruf Kok, dün 02.00 sıralarında, boşandığı eşi Dilan Kok’un annesi ile yaşadığı evin önüne geldi. Pencere camını kırarak eve giren Maruf Kok, 2 çocuk annesi Dilan Kok’u başından tabancayla vurdu. Maruf Kok, evden kaçarken, Dilan Kok da kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dilan Kok’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri de kaçan Maruf Kok’u yakalamak için çalışma başlattı. Maruf Kok, dün 07.45’te polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan araştırmada Maruf Kok’un, ilk eşinden de ayrıldığı ve ikinci eşi Dilan Kok’un ise amcasının kızı olduğu öğrenildi.



‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’



Yeğeni Dilan’ı boşandığı kocasının sürekli tehdit ettiğini anlatan teyze Yüksa Karakuş, “Yeğenim hafta sonları çocuklarını görebiliyordu. Görme zamanı geldiğinde boşandığı eşi sürekli tehdit ediyordu. ‘Seni öldüreceğim’ diyordu. Tehditler savuruyordu” dedi. (Suat DENİZ / DHA)