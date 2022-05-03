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Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Evinde başından vurulmuş halde vuruldu

#Ankara#Kadın Cinayeti#Adli Tıp
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi Evinde başından vurulmuş halde vuruldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Sultan Irmak, evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sultan Irmak’ın yaşadığı daireden gelen silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis nezaretinde eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Sultan Irmak’ın başına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekibince olayla iligli yürütülen çalışmada bir şüpheli gözaltına alındı. Irmak’ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Ankara#Kadın Cinayeti#Adli Tıp

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