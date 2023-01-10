Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor! Yaşları farklı sonları aynı

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Mustafa Payan sevgilisi Dilara Gültay’ı ve Cansu Demirel’i bıçaklayarak öldürdü. Mehmet Atabay da Necmiye Vural’ı çocuklarının gözü önünde katletti.

CANİNİN BAHANESİ ‘KISKANÇLIK’ OLDU

İSTANBUL Kartal’da Mustafa Payan (24), geçen pazar günü noterde katiplik yapan Dilara Gültay (23) ile bir evde buluştu. Burada sohbet ettikleri sırada aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Payan’ın tavırlarından korkan Dilara Gültay, elektronik firmasında çalışan arkadaşı Cansu Demirel’i (30) arayarak eve gelmesini ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Cansu Demirel bunun üzerine hemen eve gitti. Mustafa Payan, tartışma sırasında banyoya kaçan Dilara Gültay’ı boğarak öldürdü. Payan, bir süre sonra eve gelen Cansu Demirel’i de evin oturma odasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. 2 kadını vahşice öldüren Payan, bir süre sonra kollarını bıçakla keserek kendi yaşamına son vermeye çalıştı. Mustafa Payan, dün sabah saatlerinde evden çıkarak hastaneye gitti. Hastanede Dilara Gültay ve Cansu Demirel’i öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri hemen eve gitti. Eve giren polis, iki kadının cansız bedenlerini buldu. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

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KAN DONDURAN İFADE

Dilara ve Cansu’nun ailelerinin kendilerine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundukları anlaşıldı. ‘Kasten yaralama’ suçundan emniyette kaydı çıkan Mustafa Payan alınan ilk ifadesinde, “Dilara’ya ‘Başkalarıyla konuşuyor musun?’ diye sordum, cevap vermedi. Boğarak öldürdüm. Ardından arkadaşı geldi. Dilara’yı sordu ‘İçeri gel’ dedim. ‘Dilara’yı öldürdüm’ dedim ve onu da bıçaklayarak öldürdüm” dedi.

‘HAYIR’ DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR’de 6 ay öncesine kadar bir otelde kat hizmetleri görevlisi olarak çalışan 3 çocuk annesi Necmiye Vural (40) ile Mehmet Atabay, 4 ay önce tanışıp ilişki yaşamaya başladı. Ancak Vural kısa süre önce Atabay’ın evli olduğunu öğrendi ve ayrılmak istedi. Geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Vural’ın evine giden Atabay, onu bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Vural ayrılmakta kararlı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Atabay tabancayla Vural’ı çocuklarının gözleri önünde 2 el ateş ederek vurdu. Atabay evden çıkıp kaçarken, Vural’ın çocukları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Necmiye Vural’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vural’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Mehmet Atabay önceki gün işyerinde gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden Atabay, tutuklandı.

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‘ANNEN KEFENİNİ HAZIRLASIN’

Necmiye Vural’ın, Mehmet Atabay tarafından bir süredir tehdit edildiği ve bu nedenle telefon numarasını değiştirdiği ancak Atabay’ın bu defa da Vural’ın kızı Z.İ.’ye (16) telefon açıp “Annen kefenini hazırlasın” dediği ileri sürüldü.



İZMİR Adli Tıp Kurumu’ndaki otopside karnı ve boynundan vurulduğu belirlenen Necmiye Vural’ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi dün öğlende toprağa verildi. (Ertuğrul KOÇAK - Davut CAN / DHA)