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Kadın cinayetini jandarma önledi

#Kadın Cinayeti#Önlem#Jandarma
Kadın cinayetini jandarma önledi

Koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ı vurmak için pompalı tüfekle evine giden Ömer Solmaz, burada nöbet tutan jandarmalarla çatıştı. Bir astsubayı yaralayan Ömer Solmaz, tutuklandı.

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TOKAT’ta 2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz (30), 11 Ağustos’ta eşi Hacer Solmaz’ı (26) darp etti. Olay sonrası Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 7 Ekim’de Ömer Solmaz’ı adli kontrolle serbest bıraktı. Ömer Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. Ancak, Ömer Solmaz 4 Aralık’ta ayağındaki elektronik kelepçeyi kırarak ortadan kayboldu. Ömer Solmaz’ın kullandığı babasına ait araç, terk edilmiş halde bulundu.

Kadın cinayetini jandarma önledi

ASKERLERLE ÇATIŞTI

Alarma geçen jandarma, Çerçi köyünde yaşayan Hacer Solmaz ve ağabeyi Adem Gencay için güvenlik önlemi alarak köyde nöbet tutmaya başladı. Evin çevresinde görevli jandarmalar dün 04.30 sıralarında çevredeki köpeklerin havlaması üzerine bölgede araştırma yaptı. Bu sırada Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte Kıdemli Astsubay Ferhat Koyun sol kol ve sol bacağından yaralandı. Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bir süre jandarmalarla çatışan Ömer Solmaz, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Ömer Solmaz, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedaviye alınan Koyun’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın cinayetini jandarma önledi

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‘ONLAR OLMASAYDI ÖLEBİLİRDİK’

Eşinin saldırısından kurtulan Hacer Solmaz, “Bu şahıs sürekli beni tehdit ediyordu. Jandarmalar olmasaydı, gerçekten ölebilirdik. Ben bununla 1.5-2 yıldır mücadele veriyorum. Artık bu böyle devam etmez. Bunca kadın boşa ölüyor. Ben devlete sesleniyorum, ne olur artık sesimizi duysunlar. Onu dışarıya çıkarmasınlar. İçeriye girerken bize ‘Yine geleceğim’ diyor” ifadelerini kullandı.

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#Kadın Cinayeti#Önlem#Jandarma

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