Kadın cinayetine ‘112 indirimi’ Yargıtay’da

Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 07:00

Üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya cinayetinde Ege Rüştü Akoğlu verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbete düşürüldü. Mahkeme, Akoğlu’nun 112’yi aramasını ve polise direnmemesini ‘iyi hal’ saydı. İstinaf Mahkemesi de bu tartışmalı indirimi onadı. Nihai kararı vermek için dosya Yargıtay’a gönderildi.

Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya (22), Çankırı’da çiftliği bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu (23) ile duygusal ilişki yaşıyordu. Genç kız 19 Ekim 2023 günü sevgilisi Akoğlu’nun evine girdikten 6 dakika sonra silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından tutuklanan Akoğlu’na ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından sanık hakkında iyi hal indirimi yapılarak ceza müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Akoğlu’na ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası da verdi.

Kadın cinayetine ‘112 indirimi’ Yargıtay’da

İYİ HALİN NEDENİ GEREKÇELİ KARARDA

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık hakkında neden iyi hal indirimi yaptığına ilişkin olarak da “Ambulansın yanında sanığın tespit edildiği, maktulün sevgilisi olduğunu, kendine ait ruhsatsız silah ile yaraladığını beyan ettiği ve zor kullanma olmadan ekip otosuna bindirdikleri de anlaşılmakla sanığın suçun işlenmesinden sonraki davranışları (olay sonrası komşusuna haber vermesi, durumu 112 acil servise bildirmiş olması, 112 acil çağrı merkezi arama kayıtları), cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri hususu lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, cezasından TCK’nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” değerlendirilmesi yapıldı.

BAKANLIK VE AİLE İSTİNAFA BAŞVURDU

Yerel mahkemenin kararına karşı ailenin avukatı Celal Söylemez ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık hakkında iyi hal indirimi yapılması, sanık avukatı ise müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulundu. Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurusun reddine karar verdi.

İstinaf mahkemesi sanık hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmamasının isabetli olduğunu belirtti ancak uygulanan iyi hal indiriminde ise bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Taraflar istinaf mahkemesine kararına ilişkin temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin hazırladığı tebliğnamede mahkeme kararının onanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin nihai kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

