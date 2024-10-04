Kadın çalışana müdür şiddeti

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Daha önce de M.A.’nın şiddetine uğrayan Berna Ş., her iki olaya ait güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Berna Ş. ifadesinde, bir süredir M.A.’nın şiddetine maruz kaldığını belirterek, “M.A. bana farklı tarihlerde fiziksel şiddet uyguladı. 27 Eylül günü mesaim 19.00’da bitmesine rağmen eve gitmeme izin vermedi. Sabah 09.00’a kadar birlikte çalıştık. Aynı gün saat 05.00 sıralarında ‘Çocuğuma telefonla ulaşamıyorum, gidip bakmam lazım’ dedim ama izin vermedi. Tekrar izin istedim vermeyince marketin kapısını açtım. Bana ‘O kapıyı açarsan seni öldürürüm’ diyerek tehdit etti. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Arkamdan gelip saçımdan tuttu. Beni markete doğru sürükledi. Kamera olmayan bir yere beni götürüp, eliyle ağzımı kapattı. Farklı tarihlerde yine markette ve aracıyla gittiğimiz yerlerde de beni darbetti” dedi.

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Berna Ş.’nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi.