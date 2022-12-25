Kadın Buluşması’nda konuştu: Herkes kadrolu öğretmen olacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Kadın Buluşması’na katıldı. Dünyayı ve Türkiye’yi kadınların değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, özetle şöyle dedi: “Bir toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çekenler de kadınlar, şiddete uğrayanlar kadınlar, çalışmak istediği zaman iş olanağı bulamayanlar kadınlar. Ücretli öğretmenlerin durumunu da biliyorum. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen... Tamamını değiştireceğim. Herkes kadrolu öğretmen olacak. Hiç endişe etmeyin. Eşit işe eşit hakkı teslim edeceğiz. Ben eğer bu ülkede adalet için 450 kilometre yürüdüysem, bu millet için yürüdüm. Kadınlar için yürüdüm. Evlatlarımız için yürüdüm. İşsizler için yürüdüm. Haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Boşu boşuna hapishanelerde tutuklanan insanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizliklerin üzerine yürüyeceğim.

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Kılıçdaroğlu , beslenme çantası uygulamasını kaldıracağını ve her çocuğun okulunda öğle yemeği yiyeceğini söyledi.

KADINLARI ERKEĞE MUHTAÇ ETMEYECEĞİM

Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim. Her kadın kazanacak. Diyorlar ki, ‘Yapamaz, bunu gerçekleştiremez.’ Bizim bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Görevlerini başarıyla yapıyorlar. Allah nasip eder, geldiğimizde göreceksiniz. O bütçe beşli çetelere gitmeyecek. Kadının hakkını teslim edeceğiz.”