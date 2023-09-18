Kadın avukatın kâbusu oldular! İsmini değiştirdi yine kurtulamadı... Şimdi de fotoğrafını kullandılar

Haberin Devamı

Yaklaşık 3 yıl önce Erzurum’da dolandırıcılar internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri Avukat Esra Yılmaz’ın adını kullanarak tehdit ettikten sonra paralarını alarak kayıplara karışmıştı. Adını kullanılarak vatandaşların paralarını alan dolandırıcılardan bıkan Avukat Esra Yılmaz, adına ‘Eyşan’ ismini ekletmişti. Ancak Avukat Eyşan Esra Yılmaz, isminin önüne ikinci bir ad getirse de dolandırıcıların hedefi olmaktan yine kurtulamadı. Dolandırıcılar bu kez de onun avukat cübbeli fotoğrafını kullanarak insanları kandırmaya başladı. Avukat Eyşan Esra Yılmaz, kendisine gelen ihbarları değerlendirdiğinde bir kez daha hayatının şokunu yaşadı.

Haberin Devamı

Dolandırıcıların “Avukat Esra Yılmaz” ismi kullanılarak insanları kandırdıklarını ve bu nedenle ismini başına “Eyşan” getirdiğini ifade eden Avukat Eyşan Esra Yılmaz “Şu anda böyle anılıyorum, zikrediliyorum. Maalesef bu kez ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim kullanılıyor. Bu resim üzerinden şahıslara benim avukat cübbeli bir resmin konularak şahıslara ‘hakkınızda tazminat davası açılmıştır. Anlaşma yoluna gidin. Arabuluculukta ya da uzlaştırmada.’ Tabii taraflar ara buluculuk ve uzlaştırmanın nevini bilmediği için. Benim ismim dışında başka bir avukatın ismi kullanılarak resmim telefon profili üzerinden görüntülenerek şahıslara mesaj atılıyor. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden bir hukuki süreç başlattık. Bugün tekrar savcılığa şikayette bulunacağız Birkaç kişi tarafıma ulaştı. Google üzerinden resmim aratılarak beni bulmuşlar.

Haberin Devamı

İsmini ve fotoğrafını kullanarak insanları dolandıranlara seslenen Yılmaz, “Şunu söylemek istiyorum şer odaklarına. Ööncelikle benim ismimi kullandınız. Ama bir şey elde edemediniz. Çünkü gerçekten doğruluk ve dürüstlükle anılan bir avukat olarak kendimi bir insan olarak kendimi zikredeceğim. Dolandırıcılıkla asla ismim yan yana gelmedi. Fakat siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Benim ismimi dolandırıcılık mevzuyla yan yana getirmeye çalıştınız. Fakat bunu yapamadınız, başaramadınız. Bir isim değişikliğine gittim. Bu şekilde basına da yansıdığı için ve yine hakkınızda hukuki süreç başlatıldığı için bunu yapamadınız. Şimdi de benim resmim üzerinden bu şekilde dolandırıcılık mevzununa beni karıştırmaya çalışıyorsunuz. Ama hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Çünkü gerçekten ben dürüst ve temiz bir şekilde işimi yapıyorum. Avukatlık, arabuluculuk ve uzlaştırmacılığı ve diğer görevlerini, tarafıma verilen diğer görevleri. Sizi hukukun adalet mekanizmasına teslim ediyorum ve sizin aracılığınızla da insanların gerek ismin kullanıldı öncesinde, şimdi resmim kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına itibar etmemelerini rica ediyorum.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı