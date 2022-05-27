Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı

#KADES#Bitlis#Astsubay
Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADESi anlattı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, yurtta kalan kız öğrencilere Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Haberin Devamı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla köylerde ev ev gezip, bilgilendirme yapıyor. Jandarmanın kadın astsubayları, Ahlat ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı yurdu da ziyaret etti. Komutanlar, öğrencilere KADES hakkında bilgi verdi.

Öte yandan KADES uygulaması, bilgi verilen kadınların cep telefonlarına da indirildi. Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki 'Acil Destek' butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirebilecekleri gösterildi.

Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADESi anlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#KADES#Bitlis#Astsubay

BAKMADAN GEÇME!

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Düşüş Changpeng Zhaoya 1,6 milyar dolar kaybettirdi Luna eski günlere dönebilecek mi

Düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Luna eski günlere dönebilecek mi?

#Luna
Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı Beni terk edince yıllarca ağlamıştım: Eski aşk yeniden gündemde

Bir de onu görünce derin derin iç çekişi vardı! 'Beni terk edince yıllarca ağlamıştım': Eski aşk yeniden gündemde

#Johnny Depp