Kadın akademisyeni darp eden şüpheli tutuklandı
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) araştırma görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve bir arkadaşı 6 Haziran’da Nişantaşı’ndaki Mıstık Parkı’na gelmiş, burada Eray Çakın ile aralarında yaşanan tartışma sonrasında Akkaya, Çakın tarafından darp edilmişti.
Akkaya, Çakın’ın bir kediyi dövdüğünü iddia ederek “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Sizin yeriniz burası değil, yeriniz Gaziosmanpaşa, defolun gidin” dedikten sonra elindeki termosu fırlattığını ve kendisini yumrukladığını söylemişti. Gözaltına alınan Çakın ise Akkaya’nın kediyi darp ettiğini, bu yüzden saldırdığını öne sürmüş ve serbest kalmıştı. Soruşturmanın, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile ‘kasten yaralama’ suçundan derinleştirmesi sonrasında Eray Çakın dün tutuklandı.
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