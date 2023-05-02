Kadın aday tartışması

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‘GULU GULU DANSI’

Kentte ilk sıra adayı Nezir Merttürk ile üçüncü sıra adayı Mithat Kütükoğlu’nun fotoğraflarının yerleştirildiği seçim aracında ikinci sıra adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in ise sadece adı yer aldı. Fotoğraf yerine ise “gölge”si kullanıldı. Seçkin’in tek başına göründüğü seçim afişlerinde ise fotoğrafının yer aldığı gözlendi.

YPR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, fotoğrafın araç reklamının giydirme işlemi yapılırken çekildiğini söyledi: “Geçmişte Milli Görüş’ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta, Erbakan Hocamızın tabiriyle ‘gulu gulu dansı’ yapmaktadırlar. Bizim söyledikleri gibi bir parti politikamızın olması mümkün değildir. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır.”