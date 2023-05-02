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Kadın aday tartışması

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#Yeniden Refah Partisi#Kadın Milletvekili Adayı#Seçim Otobüsü
Kadın aday tartışması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

CUMHUR İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), kadın milletvekili adayının Düzce’deki seçim aracının üzerinde yer alan ‘gölge’ görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

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‘GULU GULU DANSI’

Kentte ilk sıra adayı Nezir Merttürk ile üçüncü sıra adayı Mithat Kütükoğlu’nun fotoğraflarının yerleştirildiği seçim aracında ikinci sıra adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in ise sadece adı yer aldı. Fotoğraf yerine ise “gölge”si kullanıldı. Seçkin’in tek başına göründüğü seçim afişlerinde ise fotoğrafının yer aldığı gözlendi.

YPR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, fotoğrafın araç reklamının giydirme işlemi yapılırken çekildiğini söyledi: “Geçmişte Milli Görüş’ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta, Erbakan Hocamızın tabiriyle ‘gulu gulu dansı’ yapmaktadırlar. Bizim söyledikleri gibi bir parti politikamızın olması mümkün değildir. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır.”     

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#Yeniden Refah Partisi#Kadın Milletvekili Adayı#Seçim Otobüsü

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