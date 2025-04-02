Kadim yol arkadaşını uğurladı

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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi ve eski Ulaşlı Belediye Başkanı Burhan Abiş, bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde önceki akşam vefat etti. Cenaze töreni Gölcük ilçesindeki daha önce belde olan Ulaşlı Mahallesi’ndeki Ulaşlı Merkez Camisi’nde yapıldı. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sevgili kardeşlerim, öncelikle Burhan ağabeyimizi ilk belediye başkanlığını yaptığı yerden şimdi Hakk’a uğurluyoruz. Makam-ı ali olsun. Makamı cennet olsun. Nevi şahsına münhasır bir insandı ve bizim ilk belediye başkanımızdı. Nevi şahsına münhasır hali ile de her zaman özü, sözü açık olan bir insandı. Hastane süresi içerisinde kendisini bir kez ziyaret etme imkânı buldum. Orada da kendisini ziyaret ettik. Telefon irtibatlarımızı devam ettirdik. Biz ondan razıyız. İnanıyorum ki sizler de razısınız. Ve bu güzellikleri ile Rabbim bizleri inşallah cennetinde de buluşturur.”

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AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Cenaze töreninin ardından Abiş’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran okuyarak dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Abiş için sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, “Gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.