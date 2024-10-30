Kadim devlet aklının gereğidir

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Beştepe’deki 29 Ekim Özel Programı’nda konuşma yapanCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili ilk kez yorumda bulundu. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:



“Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz çok daha önemli ve hayati hale gelmiştir. Bunun için de, ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir.



KARARLI İRADEYLE...



Hazreti Mevlana’nın ifadesiyle, yeni şeyler söylememiz gereken, sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik. Hiç uzağa gitmeye gerek yok; Milli Mücadele, halkın en zor şartlarda bile neler yapabileceğinin en güzel timsalidir. Milli Mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Türk mü Kürt mü, Alevi mi Sünni mi olduğunu sormadı. Ülkenin dört bir yanındaki illerimizin temsilcileri Ankara’da buluşup Büyük Millet Meclisi’nde omuz omuza verdi, birlik oldu. Buradan köken, inanç, mezhep, meşrep, siyasi ve ideolojik farklılık ayırt etmeksizin, yüreği bu ülke ve bu millet sevgisiyle çarpan tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum, gelin Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edelim.”